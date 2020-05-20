Совет ЕС одобрил предложение ЕК выделить Украине EUR1,2 млрд для преодоления экономических последствий COVID-19

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Совет ЕС одобрил предложение Европейской Комиссии выделить Украине EUR1,2 млрд. макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

Соответствующее решение принято в среду по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС по вопросам туризма.

Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Далее меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере EUR600 млн, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

Ранее предложение ЕК поддержал 15 мая Европейский парламент.

Украина является одной из 10 партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до EUR3 млрд помощи. При этом Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит EUR180 млн, Босния и Герцеговина - EUR250 млн, Грузия - EUR150 млн, Иордания - EUR200 млн, Косово - EUR100 млн, Молдова - EUR100 млн, Черногория - EUR60 млн, Северная Македония - EUR160 млн, Тунис - EUR600 млн.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.