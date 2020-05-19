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19:07 19.05.2020

Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ

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Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ

Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.

"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – указано в материале, опубликованном во вторник.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что не знал о расследовании большого жюри и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными для экспроприации ПриватБанка, а "дыра" в балансе банка была искусственно создана Нацбанком. По словам экс-владельца ПриватБанка, он не нарушал никаких законов и с ним никто не общался из Министерства юстиции США.

Его партнер по ПриватБанку Геннадий Боголюбов также заявил изданию, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные средства, отметив, что американские правоохранительные органы не задавали ему никаких вопросов.

Уволенный в марте этого года с должности генпрокурора Украины Руслан Рябошапка сказал BuzzFeed News, что причиной стало дело ПриватБанка. По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера. Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что сотрудничает с ФБР в рамках "продолжающегося расследования", но отказался уточнить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР. Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии также приняла участие в поездке, уточняется в материале.

Согласно ему, федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Кроме того, ПриватБанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании, приблизительно, $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США.

В апреле этого года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Теги: #расследование #сша #коломойский
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