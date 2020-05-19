Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской

Министерство по делам ветеранов Украины просит правоохранительные органы дать оценку интервью журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской и гражданином РФ, бывшим т.н. "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

"Министерство по делам ветеранов и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины", - говорится в заявлении Минветеранов.

В связи с этим в министерстве обращаются к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством.

Кроме этого, Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критически воспринимать информацию, а журналистов, которые позволяют себе такие интервью - игнорировать.

Как сообщалось, ранее в Службе безопасности Украины заявили о намерении проанализировать ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону. Партия "Европейская Солидарность" также обратилась к СБУ с требованием немедленно начать производство по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета Украины Гордоном.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им при содействии украинских спецслужб, а флэш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.