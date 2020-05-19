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11:54 19.05.2020

Гражданину РФ, организовавшему убийство Окуевой, сообщено о подозрении

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Гражданину РФ, организовавшему убийство Окуевой, сообщено о подозрении

 Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства служившей в рядах батальона полиции "Киев-2" участницы АТО Амины Окуевой и покушения на убийство её мужа Адама Осмаева.

"Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевои и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Россиянину инкриминируют ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 27, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (соучастие в преступлении, покушение на преступление, умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вечером 30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Организатора убийства правоохранители задержали 12 января 2019 года. Ещё часть участников группы, причастной к преступлению, была разоблачена раньше.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко 12 января 2020 года.

В то же время подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали в ОРДЛО в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года. По информации СМИ, эту информацию на пресс конференции подтвердил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Теги: #прокуратура #окуева #убийство
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