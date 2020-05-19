События

08:08 19.05.2020

Укроборонпром испытал новейшую радиолокационную станцию

1 мин читать
Укроборонпром испытал новейшую радиолокационную станцию

Специалистами предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" Государственной корпорации "Укроборонпром" успешно завершены предварительные испытания опытного образца радиолокационной станции, сообщили в Укроборонпроме.
"На казенном предприятии "Научно-производственный комплекс "Искра", входящая в состав ГК "Укроборонпром", разработаны и в сжатые сроки изготовлен опытный образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1", – сказано в сообщении на сайте корпорации в понедельник.
Основным назначением станции является выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса. Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.
В Укроборонпроме подчеркнули, что радиолокационная станция совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины, так и зарубежного производства.
"В процессе испытаний радиолокационная станция подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. В ближайшее время состоятся государственные испытания", - анонсировал дальнейшие планы директор "Искры" Юрий Пащенко.
Станция 80К6КС1 является модификацией линейки радаров 79К6 и 80К6 производства "Искры", хорошо зарекомендовавших себя на службе в Воздушных Силах ВСУ.

Теги: #радиолокация #укроборонпром #испытание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 14.05.2020
Завершено расследование по делу экс-чиновника завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Завершено расследование по делу экс-чиновника завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

09:21 14.05.2020
Завершено расследование по делу экс-чиновника завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Завершено расследование по делу экс-чиновника завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

04:35 14.05.2020
Укроборонпром представил Саакашвили свой план реформ

Укроборонпром представил Саакашвили свой план реформ

19:23 06.05.2020
ВАКС назначил рассмотрение дела о недекларировании доходов экс-гендиректором "Укроборонпрома" на 15 мая

ВАКС назначил рассмотрение дела о недекларировании доходов экс-гендиректором "Укроборонпрома" на 15 мая

08:55 01.05.2020
Участникам преступной схемы поставки комплектующих к военной технике, уклонившимся от уплаты налогов почти на 50 млн грн, сообщили о подозрении

Участникам преступной схемы поставки комплектующих к военной технике, уклонившимся от уплаты налогов почти на 50 млн грн, сообщили о подозрении

19:07 29.04.2020
"Укроборонпром" снизил планы наращивания оружейного экспорта в 2020г

"Укроборонпром" снизил планы наращивания оружейного экспорта в 2020г

18:02 29.04.2020
КБ "Луч" досрочно выполнило контракт на поставку ВСУ ракет "Ольха"

КБ "Луч" досрочно выполнило контракт на поставку ВСУ ракет "Ольха"

02:38 29.04.2020
Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

16:14 24.04.2020
На предприятии "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили 4 новых случая коронавируса

На предприятии "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили 4 новых случая коронавируса

13:04 23.04.2020
"Укроборонпром" планируют трансформировать в 6 отраслевых холдингов и затем ликвидировать

"Укроборонпром" планируют трансформировать в 6 отраслевых холдингов и затем ликвидировать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тыс. человек, число инфицированных - 4,8 млн

ООС СВОДКА

С вечера понедельника российские наёмники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих суток – дважды

ТРАНСПОРТ РАЗРЕШЕНИЕ КАБМИН

Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена

КИЕВ ПРЕЗИДЕНТ КАДРЫ

Зеленский назначил и переназначил глав 10 районных госадминистраций в Киеве

КЛИМЕНКО АРЕСТ СУД

ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тыс. человек, число инфицированных - 4,8 млн

ЦИК приняла новый порядок изменения избирательного адреса

Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом

Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет

С вечера понедельника российские наёмники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих суток – дважды

С 19 мая в Киеве запустят ещё 3 спецрейса автобусных маршрутов

США остановят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство в организации, если она не проведет модернизацию в течение 30 дней

Таможенный инспектор подозреваемый в получении взятки за не составление админпротокола, предстанет перед судом

Париж и Берлин предлагают создать фонд в 500 млрд евро бюджетных средств для восстановления экономики стран ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА