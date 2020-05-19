Укроборонпром испытал новейшую радиолокационную станцию

Специалистами предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" Государственной корпорации "Укроборонпром" успешно завершены предварительные испытания опытного образца радиолокационной станции, сообщили в Укроборонпроме.

"На казенном предприятии "Научно-производственный комплекс "Искра", входящая в состав ГК "Укроборонпром", разработаны и в сжатые сроки изготовлен опытный образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1", – сказано в сообщении на сайте корпорации в понедельник.

Основным назначением станции является выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса. Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

В Укроборонпроме подчеркнули, что радиолокационная станция совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины, так и зарубежного производства.

"В процессе испытаний радиолокационная станция подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. В ближайшее время состоятся государственные испытания", - анонсировал дальнейшие планы директор "Искры" Юрий Пащенко.

Станция 80К6КС1 является модификацией линейки радаров 79К6 и 80К6 производства "Искры", хорошо зарекомендовавших себя на службе в Воздушных Силах ВСУ.