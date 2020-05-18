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19:31 18.05.2020

Рада во вторник рассмотрит изменения в законодательстве о гражданстве, а также законопроекты о медиа и иновещании

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Рада во вторник рассмотрит изменения в законодательстве о гражданстве, а также законопроекты о медиа и иновещании

Народные депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект №2590 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

В повестке дня пленарного заседания 19 мая, обнародованного на сайте Верховной Рады в понедельник, также значится президентский законопроект в первом чтении о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция, №3186) и альтернативный ему депутатский законопроект.

В планах народных депутатов также рассмотрение в первом чтении законопроекта "О медиа" (№2693, 2693-1) и во втором чтении законопроектов о внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (относительно программной политики и территории распространения, №2521) и о внесении изменений в некоторые законы относительно безопасности использования ядерной энергии (№2372).

Теги: #законопроект #рада
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