Рада во вторник рассмотрит изменения в законодательстве о гражданстве, а также законопроекты о медиа и иновещании

Народные депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект №2590 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

В повестке дня пленарного заседания 19 мая, обнародованного на сайте Верховной Рады в понедельник, также значится президентский законопроект в первом чтении о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция, №3186) и альтернативный ему депутатский законопроект.

В планах народных депутатов также рассмотрение в первом чтении законопроекта "О медиа" (№2693, 2693-1) и во втором чтении законопроектов о внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (относительно программной политики и территории распространения, №2521) и о внесении изменений в некоторые законы относительно безопасности использования ядерной энергии (№2372).