События

18:05 18.05.2020

В Одессе завершила обучение первая в истории ВМС женщина-водолаз - Минобороны Украины

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В Одессе завершила обучение первая в истории ВМС женщина-водолаз - Минобороны Украины

В Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, 19-летняя старшина первой статьи Екатерина Никитенко получила квалификацию военного водолаза в водолазной школе Военно-морских сил Украины. За время обучения она провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.

Также в этом году Никитенко победила на всеукраинских соревнованиях по подводному единоборству – акватлону.

Теги: #минобороны #водолазы #женщина #одесса
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Интерфакс-Украина
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