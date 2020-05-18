Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заведующей дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года произошел пожар.

"По версии следствия, 4 декабря 2019 года в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар, приведший к трагической гибели 16 человек", - сообщается на сайте суда в понедельник.

В сообщении отмечается, что женщина подозревается в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины) и следственный судья принял соответствующее решение, удовлетворив поступившее ходатайство.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. С третьего этажа пламя распространилось. Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.