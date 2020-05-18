События

16:14 18.05.2020

Большинство курортных гостиниц Украины планирует возобновить работу с 1 июня – опрос

1 мин читать
Большинство курортных гостиниц Украины планирует возобновить работу с 1 июня – опрос

Большинство курортных гостиниц Украины планируют возобновить работу с 1 июня, при этом некоторые из них начали работу уже с 15 мая и ранее, свидетельствуют данные опроса агентства "Интерфакс-Украина".

Так, с июня начнут работу бутик-отель "Отрада" (5*, Одесса), гостиница "Гора" (4*, с.Поляница), "Вилла Санторини" (4*, с.Каролино-Бугаз, Orange Hotel (3*, Одесса), ), курортно-гостиничный комплекс "Свитязь" (4*, Трускавец). При этом первые три гостиницы намерены открыть объекты полностью, тогда как остальные запустят лишь часть номерного фонда.

Частичный запуск с 15 мая планировали бутик-отель в Сходнице "Поезия Мандрив" и гостиница "Южная София" (Затока Одесская обл.). При этом по состоянию на 12 мая 2020 года одесский Hotel Mezzanine White и Platium SPA&Resort под Киевом уже начали принимать гостей.

Большая часть гостиниц, ориентирующаяся на украинских и семейных туристов, ожидает загрузку на уровне показателей 2019 года, в то время как бизнес-отели и гостиницы, принимающие иностранных гостей, прогнозируют снижение загрузки.

По результатам опроса, гостиницы в основном рассчитывают на постоянных клиентов, а также намерены привлекать гостей через OTA и прямые продажи.

При этом 40% респондентов рассчитывают привлечь гостей через туристических операторов.

Половина опрошенных гостиниц планирует сократить штат сотрудников на 10-20%, и только 10% - более чем на 50%. Такие гостиницы в основном ориентируются на иностранных гостей и бизнес-поездки.

Теги: #туризм #опрос #коронавирус #гостинница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 18.05.2020
Некоторые страны Европы продолжают снимать введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

Некоторые страны Европы продолжают снимать введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

16:13 18.05.2020
Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

15:51 18.05.2020
При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ

При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ

15:04 18.05.2020
В Армении более 350 новых заражений COVID-19 за сутки, скончались 2 человека

В Армении более 350 новых заражений COVID-19 за сутки, скончались 2 человека

14:53 18.05.2020
В борьбе с COVID-19 Украина запросила помощь от ЕС, Словакия отреагировала

В борьбе с COVID-19 Украина запросила помощь от ЕС, Словакия отреагировала

14:39 18.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще четыре новых случая COVID-19, выздоровели уже 78 человек - командование Медсил

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще четыре новых случая COVID-19, выздоровели уже 78 человек - командование Медсил

14:31 18.05.2020
Гутерриш не видит замены ВОЗ

Гутерриш не видит замены ВОЗ

13:32 18.05.2020
Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

13:28 18.05.2020
14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

13:28 18.05.2020
Постепенное возвращение журналистов к обычной работе в Раде будет возможно со смягчением карантинных мер - Разумков

Постепенное возвращение журналистов к обычной работе в Раде будет возможно со смягчением карантинных мер - Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГОСПОГРАНСЛУЖБА ООС КПВВ

КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ТРАНСПОРТ

Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер – Кличко

КРЫМ ПЕРЕГОВОРЫ РЕЗНИКОВ ОККУПАЦИЯ КРЫМА

Украина не забывает о Крыме и будет предлагать отдельную платформу для переговоров о его возвращении – вице-премьер Резников

СНБО КОРОНАВИРУС

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже

Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций для ІІ и ІІІ этапов выхода из карантина

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер – Кличко

Спецрейсами в Украину вернулись 550 пассажиров из Лиссабона, Милана, Дубаи и Аликанте - Госпогранслужба

В базилике Святого Петра в Ватикане возобновились публичные богослужения

Арестован россиянин, пытавшийся подкупить пограничника для пропуска в Украину двух автобусов с нелегалами из РФ – военная прокуратура

Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП в Бородянском районе Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА