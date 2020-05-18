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10:27 18.05.2020

Кличко подтвердил переговоры о возможном создании новой политической силы с участием мэров

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Кличко подтвердил переговоры о возможном создании новой политической силы с участием мэров

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает переговоры о возможном создании новой политической силы с участием мэров.

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - сказал Кличко в воскресенье в эфире телеканала ICTV.

Ранее мэр Киева Кличко заявил, что мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года как единый политический проект.

Теги: #кличко
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