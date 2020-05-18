Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19

Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили в понедельник, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году.

Яманаси, еще одна центральная японская префектура, уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы. Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

По данным префектур, впервые с 1960 года все четыре маршрута будут закрыты во время сезона восхождений.