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08:26 18.05.2020

Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19

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Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19

Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили в понедельник, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году.

Яманаси, еще одна центральная японская префектура, уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы. Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

По данным префектур, впервые с 1960 года все четыре маршрута будут закрыты во время сезона восхождений.

Теги: #япония #закрытие #маршруты #фудзияма
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