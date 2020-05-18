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03:39 18.05.2020

Движение на путепроводе на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом м проспектом  Бандеры открыто - КГГА

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Движение на путепроводе на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом м проспектом  Бандеры открыто - КГГА

Движение путепроводами на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом  Бандеры открыто, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«На 2-х путепроводах устроили новую железобетона плиту, заменили опорные части на опорах (для этого домкратами поднимали все прогоны). Путепроводы получили современную гидроизоляцию, двухслойное асфальтовое покрытие, энергосберегающее освещение», - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в воскресенье вечером.

Такой ремонт ожидает и 2 путепровода в направлении выезда из города, где сейчас там начались ремонтные работы.

Весь комплекс работ планируется завершить до конца года.

 

Теги: #киев #ремонт #украина #развязка
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