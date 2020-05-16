События

15:19 16.05.2020

В Узбекистане число жертв наводнения из-за прорыва дамбы возросло до шести

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В Узбекистане число жертв наводнения из-за прорыва дамбы возросло до шести

Число погибших в результате наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана, возросло до шести человек, сообщил в субботу начальник организационно-аналитического управления МЧС Камилжон Арипов.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела еще двух погибших в результате наводнения. Таким образом, в результате чрезвычайного происшествия погибли шестеро: две женщины и четверо мужчин. Еще один человек пропал без вести", - сказал представитель МЧС Узбекистана.

Ранее сообщалось о гибели четырех человека и одном пропавшем без вести.

1 мая в 5:55 местного времени (3:55 мск) произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. В результате чрезвычайного происшествия 56 человек пострадали и были госпитализированы, было эвакуировано около 90 тыс. человек.

Наводнение также затронуло нескольких населенных пунктов Мактаральского района Туркестанской области Казахстана.

Теги: #дамба #узбекистан
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