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13:09 16.05.2020

Российские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новгородского

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Российские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новгородского

Российские наемники на Донбассе с полуночи обстреляли украинские позиции возле н.п.Новгородского, пострадавших нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"Относительно обстановки на линии фронта по состоянию на 12:30 сегодня. Утром российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Новгородского, что на Луганском направлении, в традиционной для себя манере коварно обстреляли оборудованные недалеко от этого населенного пункта позиции подразделений Объединенных сил с миномета 120-го калибра, выпустив 30 мин", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские воины были начеку и ответили на этот минометный обстрел со станковых противотанковых гранатометов, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #рф #минобороны #оос
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Интерфакс-Украина
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