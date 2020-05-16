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00:07 16.05.2020

Санкции Украины никак не скажутся на МГУ, украинских студентов продолжат обучать

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Санкции Украины никак не скажутся на МГУ, украинских студентов продолжат обучать

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова не ощутит влияния санкций, объявленных украинскими властями.
"Практически никак не скажутся санкции", - отметили в пресс-службе университета в пятницу.
Там отметили, что украинских студентов продолжат обучать, абитуриентов с украинским гражданством примут в вуз по общим правилам вместе со всеми (университет приглашает их на виртуальный день открытых дверей 31 мая). Научные контакты с Украиной не особенно пострадают, поскольку их было немного.
"Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", - отметили в вузе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ограничительные меры на три года к ряду российских компаний и учреждений, в том числе к МГУ.
Среди мер - прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Теги: #санкции #россия #украина #мгу
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