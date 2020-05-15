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22:46 15.05.2020

Трамп: эпидемию коронавируса надо было остановить еще в Китае

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Трамп: эпидемию коронавируса надо было остановить еще в Китае

Пандемию коронавируса COVID-19 следовало остановить еще на территории Китая - до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира, считает президент США Дональд Трамп.
"Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая - он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир", - сказал Трамп в пятницу на пресс-конференции.
При этом президент напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с коронавирусом.
"Теперь Россия им сильно затронута, Франция им сильно затронута", - отметил он.
Трамп также заявил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США неважно, какая именно страна получит вакцину.
Ранее в пятницу стало известно, что количество диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 4,5 млн. Данные сайта Worldometer свидетельствуют, что зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом. Между тем, более 1,7 млн заболевших уже выздоровели, что составляет более 35% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, почти 87 тыс. инфицированных скончались.
Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.

Теги: #сша #трамп #китай #коронавирус
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