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13:41 15.05.2020

Уже 12 областей Украины полностью выплатили надбавки медикам за март, остальные проводят финальные расчеты

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Уже 12 областей Украины полностью выплатили надбавки медикам за март, остальные проводят финальные расчеты

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом, остальные регионы проводят финальные расчеты.

На традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского Степанов отметил, что в некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Теги: #медики #выплаты #степанов
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