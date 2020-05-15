Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) проводит внеплановую проверку ПЦР-тестов украинского производителя ООО "Укргентех", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас Гослекслужба, согласно своим полномочиям, проводит внеплановую проверку. Она передала эти ПЦР-тест-системы в независимую лабораторию, которая соответственно сертифицирована. После получения отчетов этой лаборатории по испытаниям будет принято конечное решение", - сказал он на брифинге в пятницу.

Степанов подчеркнул, что "производитель полную ответственность за использование этих тест-систем, в том числе и криминальную ответственность".

Степанов также сообщил, что кроме отечественных ПЦР-тестов в украинских лабораториях используются также китайские, корейские и чешские тест-системы.

Степанов отметил, что проблемы с тест-системами производства "Укргентех" не были системными и устранялись после соответствующей настройки лабораторного оборудования.

"Как только эти тесты были допущены на рынок, они появились в наших лабораторных центрах. Согласно тому, что мне докладывали, проблемы возникали только в некоторых лабораториях, они были вызваны, в первую очередь с настройкой оборудования с работой этих тест-систем. Когда эти настройки были проведены, они все работали, и у нас не возникало проблем", - сказал он.

По словам Степанова, проблемы тест-системами производства "Укргентех" возникали в Киевской референс-лаборатории.

Как сообщалось, ООО "Укргентех" осуществило 24 апреля первую поставку 2 тыс. ПЦР-систем. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов.

В начале мая по ряд интернет-изданий распространили информацию, что Центр общественного здоровья проинформировал главного санврача, главу Гослекслужбы и "Укргентех", что во время проверки тест-систем производства "Укргентех" оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем, потому они не считаются верифицированными и не могут использоваться медучреждениями для диагностики COVID-19.