Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 671

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 19 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 671, сообщил в пятницу грузинский Минздрав.

До сих пор в течение недели медики сообщало о не более девяти новых заражений в день. По информации Минздрава, 17 из 19 новых заражений коронавирусом выявлены в двух селах Болнисского района - Мушевани и Гета, в нескольких десятках километров южнее Тбилиси. С 25 апреля район закрыт на строгий карантин. Всего в Болнисском районе выявлены 139 заражений COVID-19, три человека скончались.

По данным Минздрава Грузии на 15 мая, в режиме карантина в стране находятся 3 тыс. 873 человека, под наблюдением врачей остаются 404 человека. Выздоровели 383, скончались 12 человек с коронавирусом.