Украина в ТКГ вновь настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ на всей территории Украины

Обновленная делегация Украины в Трехсторонней контактной группе на заседании в четверг в формате видеоконференции отметила важность выполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки, достигнутых во время саммита в Париже 9 декабря 2019 года.

"Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований, в частности, о соблюдении установившегося режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В рамках работы подгруппы по безопасности Украины поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно-признанных границ, в частности, на временно оккупированных территориях.

"Украина, несмотря на карантинные меры, со своей стороны полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата. СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного", - указали в ОП