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12:22 14.05.2020

Кличко призывает киевлян пользоваться метро после открытия только в случае необходимости и с соблюдением правил безопасности

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Кличко призывает киевлян пользоваться метро после открытия только в случае необходимости и с соблюдением правил безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после возобновления работы метрополитена пользоваться им только по необходимости и с соблюдением всех правил безопасности.

"Киев, как и многие другие города страны, начал вводить послабления ограничений. Но я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели также должны подумать о безопасность своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Соблюдайте все правила и санитарные нормы. Давайте не обвалим сейчас ситуацию, ибо вирус не отступил ", - подчеркнул Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу, но транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому мэр обратился к правительству об открытии метро в Киеве.

"Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им нужно будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, думайте, прежде всего, о своей безопасности! Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толпы, и люди пользуются только при необходимости и соблюдают правила", - отметил мэр.

Теги: #киев #метро #кличко #транспорт
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