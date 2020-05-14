События

01:21 14.05.2020

Covid-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

1 мин читать
Covid-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

Коронавирус Covid-19, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день, заявил в среду руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел", - приводит его слова телеканал CNN.

"Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда", - отметил он.

По его словам, появление вакцины может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность вакцины и ее эффективность

В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, "траектория этой вспышки (Covid-19 - ИФ) находится в наших руках". При этом она заявила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.

В среду американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что практически 300 тыс. человек в мире скончались после заражения коронавирусом Covid-19. Всего за время пандемии Covid-19 коронавирус выявлен у более 4,2 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1,5 млн человек.

Теги: #коронавирус #прогноз #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:10 14.05.2020
В Черновицкой области количество заболеваний коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

В Черновицкой области количество заболеваний коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

23:36 13.05.2020
18 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили на Ровенщине

18 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили на Ровенщине

23:01 13.05.2020
Макрон призвал правительство быть готовым к возможной повторной изоляции из-за коронавируса

Макрон призвал правительство быть готовым к возможной повторной изоляции из-за коронавируса

20:53 13.05.2020
На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

20:10 13.05.2020
В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

19:49 13.05.2020
Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

19:02 13.05.2020
В Молдове за сутки выявлены рекордные 252 новых случая коронавируса

В Молдове за сутки выявлены рекордные 252 новых случая коронавируса

17:27 13.05.2020
Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, но пока даже не обсуждали вопрос о внешних границах

Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, но пока даже не обсуждали вопрос о внешних границах

16:09 13.05.2020
Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

14:24 13.05.2020
Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВРУ БАНКИ ЗАКОН

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

ООС СВОДКА

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

СНБО РФ СОЦСЕТИ

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

ВСУ ООС РАНЕНЫЙ

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

ТРАНСПОРТ КАРАНТИН ДНЕПР ФИЛАТОВ

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

Директор харьковского КП подозревается в служебной халатности, повлекшей смерть подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

Главный санврач Украины против спецпропусков для метро

На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

Замглавы администрации президента РФ ездил в Берлин на консультации по Донбассу

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА