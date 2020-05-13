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21:03 13.05.2020

Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

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Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

Министерство здравоохранения изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей», - сказал он в эфире программы «Здоровая политика» UA: Украинское радио в среду.

Ляшко сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.

«В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах», - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).

«Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение», - сказал он.

Теги: #карантин #пляжи #минздрав
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