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20:08 13.05.2020

Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

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Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

Верховная Рада на внеочередном заседании в среду вечером приняла постановление №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым Совету национальной безопасности и обороны рекомендуется продлить запрет ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее постановление проголосовали 248 народных депутатов.

После этого голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание.

Ранее по инициативе народного депутата фракции "Голос" Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.

Теги: #соцсети #снбо #рада #обращение
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