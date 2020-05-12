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21:00 12.05.2020

Уволенный замглавы Одесской ОГА Свичинский заявил, что его увольнение имеет исключительно политический характер

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Уволенный замглавы Одесской ОГА Свичинский заявил, что его увольнение имеет исключительно политический характер

Уволенный замглавы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Свичинский заявил, что его уволили не из-за задержек выплат для медиков, а из-за "задания сверху убрать всех порошенковских".

"С удивлением прочитал пост главы ОГА Максима Куцого о том, что меня уволили из-за того, что я не выполнял свои должностные обязанности. Интересно. Видимо есть соответствующие документы о дисциплинарном производстве, служебное расследование и соответствующее взыскание? Продемонстрируйте такое, господин глава," - написал Свичинский на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что сам написал заявление об увольнении ещё 11 октября 2019 года, выполняя ст. 10 закона "О местных государственных администрациях", согласно которой заместители глав местных госадминистраций должны заявить о прекращении своих полномочий новоназначенным главам в день их назначения.

Свичинский также прикрепил фото своего заявления о прекращении полномочий от 11 октября 2019 года, проект распоряжения об увольнении и подписанное действующим в тот период руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом согласование прекращения его полномочий.

"Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал, несмотря на сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла "версия" о том, что я "не справлялся с работой", - заявил он.

"Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Такую, которую вы мне говорили несколько недель назад - что вам поставлена задача "сверху" убрать всех "порошенковских". Надеюсь, хоть это вы не опровергнете", - добавил Свичинский.

Как сообщалось, во вторник 12 мая глава Одесской ОГА Максим Куций заявил об увольнении с должности своего заместителя Свичинского в связи с задержкой выплат надбавок медикам.

"Ещё в прошлую пятницу принял решение уволить заместителя Виталий Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами", - заявил он.

Куций подчеркнул, что "последней каплей" стали задержки с доплатами сотрудникам скорой помощи. Глава ОГА отметил, что Свичинский знал об этом, но проблему не решил.

Теги: #ога #одесса #увольнение
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