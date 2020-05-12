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19:32 12.05.2020

В Высокополье Харьковской области снимаются ограничения на въезд и выезд, введенные из-за Covid-19

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В Высокополье Харьковской области снимаются ограничения на въезд и выезд, введенные из-за Covid-19

Со среды, 13 мая, в с.Высокополье Валковского района Харьковской области по решению местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций снимаются ограничения на въезд и выезд и прекращается работа карантинного блокпоста.

"Учитывая, что эпидемиологическая ситуация в данном населенном пункте улучшилась, новых вспышек болезни не зафиксировано и теперь из 9 заболевших жителей с.Высокополье 7 уже выздоровели, членами местной комиссии единогласно было принято решение о прекращении работы карантинного блокпоста на въезде-выезде из с.Высокополье с 13 мая 2020 года", - сообщается на странице Валковской райгосадминистрации в Facebook.

Как сообщалось, ограничения на въезд и выезд из Высокополья были введены в середине апреля, после того, как умерла 71-летняя местная жительница, у которой диагностировали коронавирусную болезнь Covid-19. Кроме того, диагноз был подтвержден у священника церкви, в которой эта женщина продавала свечки, и его жены.

Теги: #карантин #украина #харьковская_область
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