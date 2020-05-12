Львов примет решение по дальнейшему ослаблению карантина к пятнице, учитывая ситуацию с заболеваемостью – мэр

Городской голова Львова Андрей Садовой считает необходимым увеличение количества тестируемых на коронавирус, решения по дальнейшему ослаблению карантина будут приниматься с учетом текущей ситуации с инфицированием COVID-19.

Во вторник в эфире телеканала «Украина 24» Садовой рассказал об ослаблении карантина в городе. «Вчера (11 мая – ИФ) мы начали немного ослабление, дали возможность людям быть в парках, скверах, разрешили работу летних площадок. Думаю, настроение львовян значительно улучшится»,- сказал мэр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что крупные магазины в городе еще закрыты, а решение по дальнейшим шагам ослабления карантина будет приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

«Думаю, к пятнице будем финализировать свое решение… дуем на холодное… надо уметь держать баланс», - сказал он.

Говоря о работе кафе и ресторанов, Садовой уточнил, что пока разрешена работа летних площадок и террас, около 10% заведений уже открылись. «Очень жесткая дисциплина, порядок»,- заверил мэр.

Городской голова Львова подчеркнул, что при выявлении нарушений в работе кафе и ресторанов они будут просто закрываться «Вчера одна летняя площадка нарушила правила, и мы приняли решение их закрыть… теперь они думают, как выходить из ситуации», - сказал Садовой.

Садовой выразил убеждение в необходимости увеличения количества тестируемых на COVID-19 . «Все зависит от того, насколько мы будем увеличивать количество тестирования…Очень много людей болеют бессимптомно, но в то же время они могут заразить других», - пояснил мэр.

С другой стороны, по его словам, у лабораторий нет возможности для проведения масштабного тестирования.

«Львов за сутки делает около 300 тестирований»,- добавил Садовой.