Кировоградская область лидирует в Украине по количеству выздоровевших от коронавируса

В Кировоградской области уже выздоровели 57% людей, инфицированных коронавирусом, что, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, является самым высоким показателем в стране, сообщил глава облгосадминистрации Андрей Балонь.

«На Кировоградщине 243 жителей уже побороли болезнь. Среди них шесть детей и 99 медработников. Еще 162 человек сейчас продолжают лечение. Из их числа - 103 инфицированных имеют состояние ближе к удовлетворительному и находятся дома, а 59 находятся на госпитализации», - отметил Балонь во вторник.

Согласно информации ЦОЗ, в тройку лидеров по высокой доле выздоровления от COVID-19 входит также Винницкая область с показателем 53% и Херсонская область с показателем 49%.