Ситуация с коронавирусом в Беларуси терпимая - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что меры, принимаемые в стране по предотвращению распространения коронавируса, приносят результат, и ситуация с заболеваемостью терпимая.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат", - заявил Лукашенко на совещании во вторник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом глава государства заявил, что "этим методом, этим путем воспользовались и другие государства". "Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время, как смертность у них за сутки превышает всех умерших (с коронавирусом - ИФ) в Беларуси за эти три месяца", - подчеркнул он.

"Посмотрите на восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", - добавил Лукашенко.

Президент Беларуси также заявил, что берет ситуацию со смертностью населения от коронавируса на контроль и пригрозил ответственностью чиновникам.

"Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется", - сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что "железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей". "Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль", - добавил он.

По состоянию на 11 мая, число заразившихся COVID-19 в Беларуси достигло 23 906, умерших - 135. Прирост за сутки составил 933 и 4 человека соответственно.