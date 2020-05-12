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01:17 12.05.2020

Трамп не намерен пересматривать первую фазу торгового соглашения с КНР

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Трамп не намерен пересматривать первую фазу торгового соглашения с КНР

Президент США Дональд Трамп заверил, что не намерен пересматривать положения первой фазы торгового соглашения с Китаем.

"Нет, этого не будет", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Так Трамп прокомментировал по просьбе журналист сообщения азиатских СМИ, согласно которым в Пекине думают над тем, чтобы запросить пересмотр соглашения и добиться более выгодных для КНР условий.

Трамп отметил, что изучит, то, как в итоге Китай выполнит свои обязательства в рамках первой фазы соглашения.

Теги: #сша #торговля #китай
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