В Черкасской области три новых летальных случая от коронавируса

В Черкасской области количество летальных случаев от коронавируса возросло до 15, за сутки в регионе умерло три человека с COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Роман Боднар.

"Друзья, сегодня в области 342 случая инфицирования коронавирусом. За сутки + 1 - г.Канев. Но, к сожалению, имеем 3 летальных случая", - написал Боднар на странице в Фейсбуке в понедельник.

Так, умер 43-летний житель Черкасс с COVID-19, который имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, инсулинозависимый; 83-летняя жительница Черкасс, которая имела тяжелую форму инсульта и пневмонию; мужчина 72 лет с COVID-19, у которого тяжело протекала пневмония.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, на стационарном лечении - 21 человек", - отметил глава ОГА.

Выздоровели уже 206 жителей области.