Тимошенко в День матери: Вспомните, позвоните, любите!

Лидер партии "Батькищина" Юлия Тимошенко убеждена, что материнская любовь - это та сила, которая постоянно защищает людей и балансирует добро на земле.

Об этом говорится в ее поздравлении по случаю празднования Дня матери, которое она разместила на своей странице в Facebook.

"Давайте сегодня поблагодарим всем нашим мамам. Давайте вспомним теплым словом их, когда они уже не с нами. Давайте пожелаем мужества тем мамам, которые сегодня ждут своих детей. Тем мамам, чьи дети сегодня защищают нашу Украину от врагов. А особенно тем - чьи дети погибли за Родину, пропали без вести, находятся сейчас в плену ... Это придаст веры, это придаст силы", - написала Тимошенко.

Политик призвала всех поговорить со своими мамами, поблагодарить за их любовь и заботу, а также вспомнить тех матерей, которые сегодня уже нет рядом. "Давайте позвоним своим мамам, поговорим с ними. Это очень важно. Это бережет их и хранит нас! Вспомните, позвоните, любите", - написала она.

Тимошенко также вспомнила в поздравлении о своей маме, поблагодарив ее за терпение, заботу, "невероятную силу и мудрость".