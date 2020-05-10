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17:28 10.05.2020

Тимошенко в День матери: Вспомните, позвоните, любите!

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Тимошенко в День матери: Вспомните, позвоните, любите!

Лидер партии "Батькищина" Юлия Тимошенко убеждена, что материнская любовь - это та сила, которая постоянно защищает людей и балансирует добро на земле.

Об этом говорится в ее поздравлении по случаю празднования Дня матери, которое она разместила на своей странице в Facebook.

"Давайте сегодня поблагодарим всем нашим мамам. Давайте вспомним теплым словом их, когда они уже не с нами. Давайте пожелаем мужества тем мамам, которые сегодня ждут своих детей. Тем мамам, чьи дети сегодня защищают нашу Украину от врагов. А особенно тем - чьи дети погибли за Родину, пропали без вести, находятся сейчас в плену ... Это придаст веры, это придаст силы", - написала Тимошенко.

Политик призвала всех поговорить со своими мамами, поблагодарить за их любовь и заботу, а также вспомнить тех матерей, которые сегодня уже нет рядом. "Давайте позвоним своим мамам, поговорим с ними. Это очень важно. Это бережет их и хранит нас! Вспомните, позвоните, любите", - написала она.

Тимошенко также вспомнила в поздравлении о своей маме, поблагодарив ее за терпение, заботу, "невероятную силу и мудрость".

Теги: #тимошенко
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