События

13:14 10.05.2020

В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

2 мин читать
В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

В Латвии за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев коронавирусной инфекции, в Эстонии - шесть.

В субботу в Латвии проведен 1 021 тест на Covid-19, в целом с начала эпидемии сделано 76 тыс. 592 анализа, коронавирус подтвержден у 939 человек, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

По данным Центра, 464 человека уже выздоровели, 18 человек скончались. За сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах проходят лечение 30 человек, у 28 из них - заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписаны 111 человек, переболевших Covid-19.

В Эстонии за последние сутки было проанализировано 654 тестов на Covid-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых шесть тестов (или 0,9%) показали позитивный результат, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики.

Умерших от коронавируса за последние сутки не было. После начала эпидемии от Covid-19 погибли 60 человек. В больницах находится 51 пациент, из них пять - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 276 человек, прекращено 285 историй болезни. Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано 63 тыс. 372 теста на вирус SARS-CoV-2, из которых 1 739 (или 2,7%) оказались позитивными.

По данным инфосистемы здоровья о людях, у которых диагностировали Covid-19, выздоровевшими можно считать 1 214 человека, в отношении 750 - истории болезни прекращены (61,3%). Также в инфосистеме здоровья подтверждения от врачей о выздоровлении ожидают еще 474 человека (38,7%).

Выздоровевшими считаются люди, у которых врач отметил в инфосистеме здоровье окончание заболевания, у них после позитивного теста прошло более 28 дней, и они не находятся на излечении в больнице.

Теги: #латвия #коронавирус #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 10.05.2020
Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

14:17 10.05.2020
В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

14:14 10.05.2020
В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

13:14 10.05.2020
Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

13:14 10.05.2020
Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

13:13 10.05.2020
В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

12:24 10.05.2020
Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

12:11 10.05.2020
Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

11:42 10.05.2020
Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

11:25 10.05.2020
Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам

Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА