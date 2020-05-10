В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

В Латвии за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев коронавирусной инфекции, в Эстонии - шесть.

В субботу в Латвии проведен 1 021 тест на Covid-19, в целом с начала эпидемии сделано 76 тыс. 592 анализа, коронавирус подтвержден у 939 человек, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

По данным Центра, 464 человека уже выздоровели, 18 человек скончались. За сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах проходят лечение 30 человек, у 28 из них - заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписаны 111 человек, переболевших Covid-19.

В Эстонии за последние сутки было проанализировано 654 тестов на Covid-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых шесть тестов (или 0,9%) показали позитивный результат, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики.

Умерших от коронавируса за последние сутки не было. После начала эпидемии от Covid-19 погибли 60 человек. В больницах находится 51 пациент, из них пять - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 276 человек, прекращено 285 историй болезни. Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано 63 тыс. 372 теста на вирус SARS-CoV-2, из которых 1 739 (или 2,7%) оказались позитивными.

По данным инфосистемы здоровья о людях, у которых диагностировали Covid-19, выздоровевшими можно считать 1 214 человека, в отношении 750 - истории болезни прекращены (61,3%). Также в инфосистеме здоровья подтверждения от врачей о выздоровлении ожидают еще 474 человека (38,7%).

Выздоровевшими считаются люди, у которых врач отметил в инфосистеме здоровье окончание заболевания, у них после позитивного теста прошло более 28 дней, и они не находятся на излечении в больнице.