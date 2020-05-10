В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

В ближайшие сутки, 11 мая, в Украине ожидается теплая погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 23-28°, на востоке страны 18-22°.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 10°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 29,5 градусов тепла в 1924 года, а самая низкая ночью – на отметке 0,6 градусов выше ноля в 1946 году.

Во вторник, 12 мая, в Украине, кроме юго-востока, грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на юге и востоке до 26°, в западных областях 12-17°; в Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве 12 мая грозовые дожди, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.