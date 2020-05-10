События

11:42 10.05.2020

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

1 мин читать
Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио посылку с потенциальным лекарством против коронавируса, которое прибудет в страну назначения на будущей неделе, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МИД Эстонии.

"То, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги (Toshimitsu Motegi) и поблагодарил его", - сообщил глава МИД республики Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении Covid-19.

Запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от Covid-19 направили Японии более 80 государств. Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний, отмечает МИД.

Теги: #япония #коронавирус #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 10.05.2020
Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

12:11 10.05.2020
Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

11:25 10.05.2020
Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

10:58 10.05.2020
Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

10:31 10.05.2020
За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

10:30 10.05.2020
В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

09:52 10.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

09:36 10.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

09:24 10.05.2020
В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

05:58 10.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

ПОСЛЕДНЕЕ

В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам

Зеленский: Саакашвили смог в Грузии сделать современную таможню, у него "крепкие инвестиционные связи", мы обсуждали с ним и пенсионную реформу

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

Около 300 пациентов, среди которых и больные коронавирусом, горевшей в Москве больницы эвакуировали

В Киеве 10 мая откроются 19 продрынков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА