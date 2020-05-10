В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 151 выздоровел, тогда как днем ранее сообщалось о 515 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 8 мая – о 504 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 232 случая заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 391 человек умер, 3 060 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 11 781 человек, что на 356 больше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 30 детей и 110 медицинских работников (с начала пандемии заболели 1 056 детей и 2 964 медработника). В числе 15 умерших за минувшие сутки – два медицинских работника.

На госпитализацию за сутки было направлено 134 человек, в том числе 4 детей и 22 медработника (с начала пандемии госпитализация была назначена 4 762 пациентам, из них 185 ребенку и 533 медицинским работникам). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 11 человек (с начала пандемии – 201, в том числе один ребенок и 17 медиков).

Лабораторно исследовано 176 403 образцов методом ПЦР, в том числе 7 296 за минувшие сутки.