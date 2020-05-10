События

09:24 10.05.2020

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

2 мин читать
В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 151 выздоровел, тогда как днем ранее сообщалось о 515 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 8 мая – о 504 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 232 случая заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 391 человек умер, 3 060 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 11 781 человек, что на 356 больше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 30 детей и 110 медицинских работников (с начала пандемии заболели 1 056 детей и 2 964 медработника). В числе 15 умерших за минувшие сутки – два медицинских работника.
На госпитализацию за сутки было направлено 134 человек, в том числе 4 детей и 22 медработника (с начала пандемии госпитализация была назначена 4 762 пациентам, из них 185 ребенку и 533 медицинским работникам). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 11 человек (с начала пандемии – 201, в том числе один ребенок и 17 медиков).
Лабораторно исследовано 176 403 образцов методом ПЦР, в том числе 7 296 за минувшие сутки.

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 10.05.2020
Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

10:31 10.05.2020
За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

10:30 10.05.2020
В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

09:52 10.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

09:36 10.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

05:58 10.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

04:53 10.05.2020
В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

01:33 10.05.2020
На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

21:32 09.05.2020
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

18:36 09.05.2020
В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

НАРУШЕНИЯ НАЦПОЛИЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Саакашвили смог в Грузии сделать современную таможню, у него "крепкие инвестиционные связи", мы обсуждали с ним и пенсионную реформу

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

Около 300 пациентов, среди которых и больные коронавирусом, горевшей в Москве больницы эвакуировали

В Киеве 10 мая откроются 19 продрынков

СБУ задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено 4 админпротокола - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА