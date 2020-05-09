Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

В Украине мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без существенных нарушений правопорядка, сообщили в Национальной полиции.

"На территории государства состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек", – сказано в сообщении ведомства обнародованном в субботу.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко отметил, что работа каждого полицейского была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений.

"Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов", - уточнил он.

По словам главы Нацполиции, два уголовных производства по ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины расследуются в Сумской и Луганской областях. Еще два уголовных производства по ст.296 (хулиганство) УК Украины - в Донецкой области и в Киеве.

В частности в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запретной символики.

В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега. В Киеве начато уголовное производство по факту нанесения в Дарницком районе телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касалась использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

В том числе по восемь админпротоколов составлено по ст.173-3 КУоАП (в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и Киеве) и по ст.44-3 КУоАП (в городах Киеве, Тернополе и Херсонской области). Также три административных протокола составлено по ст.153 КУоАП (в Тернопольской области) и один - по ст.185 КУоАП (в Одесской области).