В Киеве мужчину избили из-за шарфа с партийной символикой, полиция начала расследование

Правоохранители начали расследование по факту избиения мужчины в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Инцидент произошел на ул. Славгородской, в парке Партизанской Славы. 31-летний пострадавший шел по парку, имея на себе шарф с символикой одной из политических партий.

"К нему подошли двое неизвестных и причинили телесные повреждения, после чего сбежали с места происшествия. Сейчас с потерпевшим общаются полицейские, чтобы установить все обстоятельства и участников происшествия", - указывается в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь мужчине была оказана без госпитализации.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.