События

17:12 09.05.2020

В Киеве мужчину избили из-за шарфа с партийной символикой, полиция начала расследование

1 мин читать
В Киеве мужчину избили из-за шарфа с партийной символикой, полиция начала расследование

Правоохранители начали расследование по факту избиения мужчины в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Инцидент произошел на ул. Славгородской, в парке Партизанской Славы. 31-летний пострадавший шел по парку, имея на себе шарф с символикой одной из политических партий.

"К нему подошли двое неизвестных и причинили телесные повреждения, после чего сбежали с места происшествия. Сейчас с потерпевшим общаются полицейские, чтобы установить все обстоятельства и участников происшествия", - указывается в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь мужчине была оказана без госпитализации.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #полиция #избиение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 09.05.2020
В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено 4 админпротокола - МВД

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено 4 админпротокола - МВД

17:16 09.05.2020
В Херсоне полиция задержала одного из подозреваемых в попытке поджога синагоги

В Херсоне полиция задержала одного из подозреваемых в попытке поджога синагоги

15:10 09.05.2020
В Николаеве 9 мая составлены два админпротокола, мероприятия прошли без грубых нарушений

В Николаеве 9 мая составлены два админпротокола, мероприятия прошли без грубых нарушений

14:53 09.05.2020
Мероприятия 9 мая в Украине проходят спокойно, открыто дело в связи с использованием запрещенной символики - Нацполиция

Мероприятия 9 мая в Украине проходят спокойно, открыто дело в связи с использованием запрещенной символики - Нацполиция

13:37 09.05.2020
Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая, составлено два админпротокола

Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая, составлено два админпротокола

13:05 09.05.2020
В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

11:26 09.05.2020
В Киеве задержали организаторов интернет-магазина по сбыту наркотиков, стоимость изъятых веществ составила 10 млн грн

В Киеве задержали организаторов интернет-магазина по сбыту наркотиков, стоимость изъятых веществ составила 10 млн грн

11:13 09.05.2020
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

09:41 09.05.2020
В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

06:54 09.05.2020
В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАРУШЕНИЯ НАЦПОЛИЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СТАНЦИЯ

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

ДОНБАСС КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ОРДЛО

Зеленский: мы сделаем все для наступления дня, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Европа должна стать сильнее после нынешнего кризиса, считают в руководстве ЕС

Туриндустрия США за два месяца лишилась более 8 млн рабочих мест

В Испании за сутки от коронавируса скончались 179 человек, страна готовится к дальнейшему ослаблению мер по изоляции

В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

В Харьковской области COVID-19 подтвержден у 5-месячного ребенка, он госпитализирован - Кучер

В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА