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13:49 09.05.2020

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

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На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

На станции "Академик Вернадский" 8 мая 2020 года погиб участник 25-й Украинской антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину", - сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

На данный момент решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять остальные участники экспедиции.

Омелянович родился в 1985 году. Проживал в г. Малин Житомирской области. Был участником 16-й, 18-й, 20-й и 23-й Украинских антарктических экспедиций.

Теги: #антарктическая_экспедиция #станция
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