События

21:53 08.05.2020

Рада примет банковский законопроект на внеочередном заседании  в среду – Корниенко

1 мин читать
Рада примет банковский законопроект на внеочередном заседании  в среду – Корниенко

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании  в среду народные депутаты примут в целом банковский законопроект.

«За банковский закон хватает голосов в зале» , - сказал Корниенко вечером в пятницу в эфире телеканала «Интер».

Он напомнил, что   первое чтение и принятие особой процедуры по новым изменениям в регламент для второго чтения законопроекта «собрали достаточное количество голосов, с запасом, около 250» (для принятия законопроекта необходимо минимум 226 голосов «за» - ИФ).

При этом  Корниенко отметил, что не все депутаты монобольшинства поддерживают этот законопроект.

Народный депутат  подчеркнул, что уже в среду на внеочередном заседании Рады «будет поставлена точка в этой истории».

 Однако Корниенко прогнозирует, что «оппоненты попробуют внести постановления, которые блокируют  подписание законопроекта», однако международные партнеры Украины  воспримут сам факт результативного голосования.

Как сообщалось, на внеочередном пленарном  заседании 13 мая народные депутаты  рассмотрят во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Теги: #вру #законопроект #банки #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:07 08.05.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о признании утратившим силу закона о запрете пропаганды георгиевской ленты

В Раде зарегистрирован законопроект о признании утратившим силу закона о запрете пропаганды георгиевской ленты

21:20 08.05.2020
Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

20:51 08.05.2020
Украина и Испания нацелены на подписание соглашения об общем авиационном пространстве – разговор глав МИД

Украина и Испания нацелены на подписание соглашения об общем авиационном пространстве – разговор глав МИД

19:36 08.05.2020
Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

10:57 08.05.2020
МИДы Украины и Германии установили конструктивный диалог

МИДы Украины и Германии установили конструктивный диалог

07:47 08.05.2020
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и в Житомирской области

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и в Житомирской области

07:34 08.05.2020
Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро военных

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро военных

06:43 08.05.2020
Спасатели оказали помощь олененку и доставили его в Центр лечения животных в Днепре

Спасатели оказали помощь олененку и доставили его в Центр лечения животных в Днепре

05:46 08.05.2020
ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

05:46 08.05.2020
ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НСЗУ КАНДИДАТЫ ГЛАВА

Главой НСЗУ назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность

КИЕВ ПОГОДА РЕКОРД

В Киеве 7 мая количество осадков вдвое превысило рекорд 1908 года - геофизическая обсерватория

ПОЛИЦИЯ МВД ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Украине 9 мая не обойдется без провокаций, полиция должна быть готова их предупредить - первый замглавы МВД

ВСУ ООС ШИРОКИНО

Трое украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков вблизи Широкино

ПАРАД КОРОНАВИРУС МИНСК БЕЛАРУСЬ

Власти Минска отказали в проведении "Бессмертного полка" 9 мая из-за COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Постпред США при ОБСЕ призвал РФ прекратить искажение истории и напомнил, что многим народам Европы 1945 год свободу не принес

У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

У французов не будет недостатка в защитных масках при выходе из изоляции, заверяют власти

Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании имущества

Великобритания будет с осторожностью смягчать ограничительные меры

В Австрию отправился чартер с 200 украинскими сезонными рабочими на борту

Главой НСЗУ назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность

В Киеве 7 мая количество осадков вдвое превысило рекорд 1908 года - геофизическая обсерватория

Помпео отправится в Израиль с первый визитом после вспышки коронавируса

Шмыгаль получил Минэкономики сформировать рабгруппу по поддержке МСБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА