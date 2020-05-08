В Австрию отправился чартер с 200 украинскими сезонными рабочими на борту

Самолет, на борту которого находится более 200 украинских сезонных рабочих, отбыл в Австрию чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" в пятницу вечером, сообщается на странице Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

Как отмечается в сообщении, за несколько часов до того вице-пермьер Вадим Пристайко встретился с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины, чтобы обсудить возможности и организацию перевозок сезонных рабочих другими видами транспорта, кроме авиационного. "Таким образом, продолжается работа по смягчению карантина, который постепенно проводится правительством Украины", - говорится в сообщении.

В рамках встречи участники обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом.

По словам вице-премьера, "главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев, но организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться". "Однако надеюсь, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства", - добавил Пристайко.