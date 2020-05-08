Помпео отправится в Израиль с первый визитом после вспышки коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео отправится с официальным визитом в Израиль 13 мая, сообщает в пятницу Госдеп.

"Госсекретарь Майко Помпео отправится в Израиль 13 мая. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и со спикером Кнессета Бенни Ганцем в Иерусалиме, чтобы обсудить усилия США и Израиля по борьбе с пандемией COVID-19, а также вопросы региональной безопасности, связанные со злонамеренным влиянием Ирана", - отмечается в заявлении.

Эта зарубежная поездка станет первой для Помпео после того, как мире произошла пандемия коронавируса.

Ранее в мае он отмечал, что американской дипломатии необходимо начинать возобновлять работу в привычном режиме.