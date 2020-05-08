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18:57 08.05.2020

В Украине 9 мая не обойдется без провокаций, полиция должна быть готова их предупредить - первый замглавы МВД

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В Украине 9 мая не обойдется без провокаций, полиция должна быть готова их предупредить - первый замглавы МВД

9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов, полиция должна быть готова к предупреждению провокаций.

Как сообщается на сайте Нацполиции, об этом речь шла на селекторном совещании под председательством первого заместителя главы МВД Сергея Ярового при участии главы Нацполиции Игоря Клименко и замглавы Нацполиции Александра Фацевича.

Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии

"Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - сказал Яровой.

Он обратил внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечение карантинных мероприятий во время акций. Кроме того, по словам Ярового, руководители подразделений должны контролировать ситуацию и при необходимости -немедленно принимать соответствующие решения.

"На местах полиция должна проводить работу и загодя информировать граждан об ограничениях, которые предпримут. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", - сказал Яровой.

В свою очередь глава Нацполиции также отметил, что полиция ожидает провокаций и уже сейчас проводится предупредительная работа.

"Мы не становимся на сторону той или иной силы, у нас есть право высказывать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Необходимо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер", - подчеркнул Клименко.

В свою очередь Фацевич отметил, что 9 мая основной формой проведения мероприятий будут автопробеги

"Они будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения. В первую очередь это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области. В этих ситуациях полиция должна не допустить и разъяснить всем участникам два аспекта: все желающие, которые не могут принять участие в автопробеге, могут ожидать их прибытия вблизи памятных мест. Но по прибытии автоколонн - все участники мероприятий в обязательном порядке должны соблюдать все карантинные требования", - сказал первый замглавы Нацполиции.

Кроме того, было подчеркнута необходимость соблюдения закона о декоммунизации и недопущению использования запрещенной символики.

8 мая в Украине было запланировано проведение 253 мероприятий при участии почти 1,3 тыс граждан. Безопасность обеспечивали более 3,5 тыс полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.

Теги: #полиция #мвд #день_победы
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