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17:34 08.05.2020

САП просит избрать для экс-нардепа Микитася арест с альтернативой в 100 млн грн

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САП просит избрать для экс-нардепа Микитася арест с альтернативой в 100 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупионный суд (ВАКС) избрать фигуранту дела о завладении квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

"8 мая 2020 года прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога одному из фигурантов по делу завладения квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату", - говорится в сообщении САП, размещенном в "Фейсбук" в пятницу.

В САП напоминают, что 29 апреля Апелляционная палата ВАКС отменила решение следственного судьи, по которому с бывшего народного депутата в доход государства было взыскано 80 млн грн.

"Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защитников бывшего нардепа и определил, что взысканию подлежат только 30 млн грн залога. Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для указанного подозреваемого новый залог - 100 млн грн. Несмотря на то, что срок внесения залога закончился, бывший депутат до сих пор не оплатил средства. Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения", - поясняют в прокуратуре.

О дате рассмотрения указанного ходатайства будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что досудебное расследование в уголовном производстве о незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн завершено, защите подозреваемых, среди которых бывший народный депутат и экс-командующий Нацгвардии, предоставлены материалы дела для ознакомления.

После заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года САП согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася.

21 января 2010 года прокуроры САП уведомили экс-заместителя президента госкорпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша в подозрении в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Теги: #сап #вакс #микитась
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