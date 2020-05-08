Завершено следствие по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии - САП

Досудебное расследование в уголовном производстве о незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн завершено, защите подозреваемых, среди которых - бывший народный депутат и экс-командующий Нацгвардии, предоставлены материалы дела для ознакомления.

"Досудебное расследование по делу квартир Нацгвардии вышло на финальный этап. 8 мая 2020 года детективы НАБУ по поручению прокуроров САП сообщили семи подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования по этому резонансному делу", - говорится в сообщении САП, размещенном в пятницу на странице в "Фейсбук".

САП напоминает, что среди подозреваемых по делу - бывший нардеп и экс-командующий Нацгвардии Украины, топ-менеджмент крупнейшей строительной компании Украины и бывший чиновник ВСУ.

"Подозреваемым инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191, 368, 369, 209, 358 УК Украины. Сумма установленного в деле ущерба превышает 81 млн грн", - отмечают в САП.

В прокуратуре информируют, что после ознакомления стороной защиты и потерпевшим с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось, после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года САП согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася.

21 января 2010 года прокуроры САП уведомили экс-заместителя президента госкорпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша в подозрении в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.