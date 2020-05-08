Власти Минска отказали в проведении "Бессмертного полка" 9 мая из-за COVID-19

Минский горисполком отказал трем общественным организациям в проведении на 9 мая акции "Бессмертный полк" из-за ситуации с COVID-19 и напомнил об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.

"В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, Мингорисполком рекомендует воздержаться от массового мероприятия", - говорится в ответе столичной мэрии заявителям акции РОО "За Союз и коммунистическую партию Союза", Минский городской комитет патриотического ОО "Отечество" и Минская городская организация ОО "За демократию, социальный прогресс и справедливость". Текст письма публикует белорусский портал tut.by.

В Мингорисполкоме напомнили общественным объединениям, что за проведение несанкционированной акции их могут привлечь к ответственности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно комментировал инициативу о проведении акции "Бессмертный полк" в Минске. "Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. (...) Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? (...) Почему мы должны бросить свое "Беларусь помнит" и схватиться за "Бессмертный полк"?" - заявлял в марте 2019 года Лукашенко.