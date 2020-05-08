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05:46 08.05.2020

ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

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Государственное бюро расследований в Полтаве сообщило о подозрении в покрытии незаконного табачного бизнеса заместителю начальника и главному ревизору-инспектору одного из отделов Каменецкого управления налоговой службы в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба ГБР.

"Налоговики подозреваются в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия, а также в служебной подделке (ч. 2. ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в марте-апреле 2019г. главное управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области проводило плановую выездную документальную проверку деятельности предприятия-производителя табачной продукции.

"Налоговики, обладая информацией о применении предприятием схем минимизации налоговых платежей на реализованную табачную продукцию, внесли Акту проверки заведомо ложные сведения и не отразили факт неуплаты предприятием в бюджет акцизного налога на сумму более 400 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают другие факты возможных злоупотреблений со стороны работников ГФС в Днепропетровской области в интересах производителя табачной продукции.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", - подчеркнули в ГБР.

Теги: #налоговики #украина #подозрение #днепропетровская_область
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