Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Заместителем главы Исполнительного комитет реформ назначен президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский.

Кроме того, в указ президента о создании Нацсовета реформ от 23 июля 2014 года внесены изменения.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).

Теперь глава Исполнительный комитет реформ состоит из главы и его заместителя, которые входят в состав самого Нацсовета реформ. Заседания Исполнительного комитета реформ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Согласно положению от 2014 года, решение Нацсовета реформ принимается большинством голосов присутствующих на заседании ее членов при поддержке решения главой Национального совета реформ - президентом Украины, а также председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины.

Решение Нацсовета реформ в случае необходимости реализуются путем издания в установленном порядке актов президента Украины, внесения президентом на рассмотрение Верховной Рады соответствующих законопроектов или взятия членами Нацсовета реформ публичных обязательств реализовать право законодательной инициативы, право инициативы в принятии нормативных актов.

Кроме того, теперь решения Нацсовета реформ могут быть представлены Исполнительным комитетом реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и СМИ.

Как известно, в июле 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым постановил создать Национальный совет реформ как специальный консультативно-совещательный орган при президенте по стратегическому планированию, согласованию позиций по стратегии реформ в Украине и мониторингу их реализации.

Главой этого органа является президент Украины, в его состав вошли представители правительства, парламента Украины, руководство Национального банка, гражданские активисты.

В мае 2015 года указом президента был также утвержден состав и положение о Совещательном международном совете реформ. Согласно указу, тогда возглавил этот орган экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В декабре 2015 года Порошенко создал вместо Совещательного международного совета реформ Международный совещательный совет, главой которого был определен президент Украины.