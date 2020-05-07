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12:46 07.05.2020

Кличко ждет от правоохранителей информацию по расследованию в отношении его экс-заместителя Поворозника

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Кличко ждет от правоохранителей информацию по расследованию в отношении его экс-заместителя Поворозника

 Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам с требованием предоставить информацию о ходе расследования в отношении бывшего заместителя руководителя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника.

«Я хочу обратиться к правоохранительным органам: предоставьте информацию о расследовании, поскольку до сих пор Николая Поворозника не вызвали на допрос ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока никакого подтверждения или информации, которая была опубликована в СМИ. Также официальных сообщений о деле правоохранители до сих пор не было. Я требую официальной информации о фактах, которые были обнародованы или извинений перед Поворозником - в этом деле необходимо как можно быстрее расставить все точки над i. Виноват - должен отвечать перед законом, не виновен - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть? Вопрос», - заявил Кличко в четверг на брифинге.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) на Валентина Мондриевского. 14 апреля появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Позже Поворозник заявил, что информация о получении им взятки и его аресте не соответствует действительности, никакие подозрения ему выдвинуты не были и что он действительно вызван на допрос в качестве свидетеля.

Теги: #киев #кличко #поворозник
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