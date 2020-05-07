В ВСУ за сутки подтверждены два новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено два новых случая COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая", - указывается в сообщении.

Военнослужащий из Одесской области и работник ВСУ из Винницкой области, у которых COVID-19 был подтвержден в минувшие сутки, лечатся дома под присмотром медицинской службы. Состояние здоровья у обоих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай COVID-19, в том числе 507 новых случаев за сутки.